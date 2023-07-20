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Гражданка Беларуси сорвалась с обрыва в районе горы Эльбрус и погибла

20 июля 2023 13:39
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Гражданка Беларуси сорвалась с обрыва в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 июля, на рассвете в местное отделение МЧС поступило сообщение о том, что недалеко от селения Кенделен у горы Арка женщина из Беларуси 1955 года рождения упала с высоты около 50 метров. Спустя три часа спасатели нашли тело погибшей. Обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа. Известно, что женщина отдыхала в Железноводске и находилась в горах в составе группы туристов.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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