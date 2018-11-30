В Борисовском районе задержан стрелявший в знакомого и скрывавшийся в лесу мужчина
Новости Беларуси. Вечером 28 ноября в Борисовском районе в мужчину выстрелил знакомый, после чего скрылся в лесу.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, в милицию обратился 27-летний житель деревни Оздятичи. Он рассказал, что его ранил выстрелом 40-летний житель соседней деревни Дроздино.
Фото: УВД Минского облисполкома
Прибывшие к месту инцидента правоохранители выяснили, что было сделано два выстрела, а стрелявший ушёл в лесной массив. Потерпевший госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Сотрудники УВД ввели спецплан «Сирена». Разыскиваемый был задержан одной из засадных групп возле одного из возможных выходов из леса. Мужчина не сопротивлялся, оружия при нём не было.
Во время разговора с правоохранителями задержанный сообщил, что спрятал своё оружие в заброшенном доме неподалёку от места жительства. Охотничье ружье ИЖ-58М было обнаружено в указанном месте. Предварительно, ружьё было куплено несколько лет назад, регистрация не проводилась.
Фото: УВД Минского облисполкома
Согласно текущей информации, причиной случившегося стал затяжной конфликт. Отмечается, что перед выходом из дома сельчанин употреблял алкоголь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.
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