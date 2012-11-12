В Витебской области из-за паводка пропал доступ к деревне

Новости Беларуси. В Витебской области из-за сильных дождей и таяния снега, выпавшего в конце октября, мост через реку Улла ушел под воду. Река поднялась над уровнем моста на 38 см.

Отрезанными от большой земли оказались десятки жителей деревни Ульяновка. Объездная дорога - круг в 23 км. Поэтому над затопленным мостом организовали регулярную лодочную переправу. Весенние половодья на реке Улла - не редкость, а вот осенью река разлилась настолько сильно впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Анашко, председатель Улльского сельского совета:

Улла впадает в Двину, здесь недалеко, буквально несколько сот метров. Когда в Западной Двине поднимается уровень воды, естественно, этот напор передается на Ульяновку. И, соответственно, таяние снегов в этом году, которого выпало очень много, и теплая погода сыграли вот такую злую шутку с нами.

Сергей Кудин, начальник пожарно-аварийно-спасательного поста Бешенковичского РОЧС:

Каждый день мы контролируем, производим замеры воды над мостом, в соседней деревне проживает 81 человек, из них 10 детей. Три раза в день перевозят население: утром – на работу, в обед и вечером.