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Подтопление в Витебской области: от внешнего мира отрезаны около 80 человек

12 ноября 2012 07:53
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Новости Беларуси. В субботу автомобильный мост через реку Улла неподалёку от деревни Ульяновка Витебской области ушёл под воду. Причиной тому стали сильные дожди. С начала ноября здесь выпало 73 мм осадков. Декадная норма – всего 18 мм.

Как сообщает МЧС,  мост возведён около 60 лет назад и считается низководным – не рассчитан на подъем воды.

В результате затопления отрезанной от внешнего мира оказалась вся деревня Ульяновка, в которой проживают 77 человек, из них 8 детей школьного возраста.

Попасть в населённый пункт можно только по объездной дороге, правда, приходится делать круг в 23 километра. Для переправы через реку Улла задействована 5-местная лодка.

# происшествия # Наводнение

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