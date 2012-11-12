Подтопление в Витебской области: от внешнего мира отрезаны около 80 человек

Новости Беларуси. В субботу автомобильный мост через реку Улла неподалёку от деревни Ульяновка Витебской области ушёл под воду. Причиной тому стали сильные дожди. С начала ноября здесь выпало 73 мм осадков. Декадная норма – всего 18 мм.

Как сообщает МЧС, мост возведён около 60 лет назад и считается низководным – не рассчитан на подъем воды.

В результате затопления отрезанной от внешнего мира оказалась вся деревня Ульяновка, в которой проживают 77 человек, из них 8 детей школьного возраста.

Попасть в населённый пункт можно только по объездной дороге, правда, приходится делать круг в 23 километра. Для переправы через реку Улла задействована 5-местная лодка.