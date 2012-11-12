По факту взрыва у здания КГБ в Витебске задержаны трое подозреваемых в хулиганстве

Новости Беларуси. По факту подрыва самодельного устройства у здания управления КГБ по Витебской области возбуждено уголовное дело. Задержаны три человека. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

ЧП произошло накануне вечером. Взрывной волной были повреждены два окна административного здания. По предварительным оценкам, устройство представляло собой картонный или пластмассовый тубус, помещенный в небольшую металлическую банку и начиненный пиротехнической смесью без поражающих элементов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Антонович, начальник Центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

В результате неотложных следственных действий и на основании показаний свидетелей, задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса – «Хулиганство».