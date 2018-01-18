В Лидском районе мужчина выбросил из окна телевизор и повредил два автомобиля

Новости Беларуси. В Лидском районе нетрезвый местный житель выбросил из окна вещи и повредил два автомобиля.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 9 января владельцы автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Jetta обратились в правоохранительные органы с заявлением. На транспортные средства сверху сбросили телевизор, горшки с цветами и части мебели.

В поле зрения милиционеров попал 46-летний мужчина. Оказалось, что он распивал алкоголь, а потом решил выбросить ненужные вещи в окно. Они и повредили автомобили пострадавших.

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство».