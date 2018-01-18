Под Речицей в ДТП погибли сотрудники Гомельского облисполкома и фонда «Гомельоблимущество»
Новости Беларуси. По факту аварии под Речицей возбуждено уголовное дело.
По информации СК, ДТП произошло 17 января днем. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. В салоне легкого автомобиля находились три человека – 49-летний водитель, 50-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они погибли на месте столкновения.
Как сообщает БЕЛТА, погибшими были водитель Гомельского облисполкома и два сотрудника областного территориального фонда «Гомельоблимущество».
На месте трагедии работала оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Следователи ищут очевидцев ДТП или обладателей записей видеорегистратора с места аварии. Просьба обращаться по телефону (8-02340) 2-69-08.
Накануне в Слонимском районе произошло страшное ДТП.
Автомобиль превратился в груду металла. Два человека погибли – здесь подробнее.