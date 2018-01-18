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Мужчина жил в этом доме. В Барановичах пенсионер выпал из окна 4 этажа и погиб

18 января 2018 09:07
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Новости Беларуси. В Барановичах пенсионер выпал из окна дома.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, трагедия случилась вечером 17 января. Мужчина выпал из окна четвертого этажа и погиб. Свидетели трагедии вызвали медиков и правоохранителей.

63-летний погибший жил в доме, из окон которого произошло падение. Мужчина проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. По словам Сергея Дученко, в момент инцидента дверь в квартиру была заперта изнутри, дома был порядок, окно было открыто.

Следствие устанавливает, был ли это несчастный случай или суицид.

В конце ноября белорус-сталкер погиб в Чернобыльской зоне.

Парень поднялся на высоту в 15 метров, не удержался и упал – здесь подробнее.

# происшествия # Сергей Дученко # Падение с высоты

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