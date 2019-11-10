В Лидском районе мужчина подозревается в убийстве сводного брата

Новости Беларуси. Житель одной из деревень Лидского района подозревается в убийстве сводного брата.

Как сообщает Следственный комитет, тело 43-летнего мужчины с признаками криминальной смерти было обнаружено вечером 8 ноября во дворе дома.

Накануне происшествия между мужчинами произошёл конфликт, который привёл к драке. Старший брат нанёс несколько ударов младшему, в том числе ударил его твёрдым тупым предметом по голове. Потерпевший от полученных травм погиб на месте. Известно, что перед ссорой братья выпивали.

В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.

Место происшествия осмотрено, назначено проведение исследований для выяснения деталей случившегося. С задержанным проводятся неотложные следственные действия.

Несколько месяцев назад в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины.