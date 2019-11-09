Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни не позволили ввезти в Беларусь четыре Opel с видоизмененными VIN-номерами. Как сообщает Брестская таможня, в октябре и ноябре эти машины ввозились жителями Брестской и Гомельской областей из Польши через пограничный пункт «Варшавский мост».

Фото: Брестская таможня

Во время таможенного контроля были обнаружены признаки изменения номеров. Экспертиза показала, что номера действительно подделаны.

Фото: Брестская таможня