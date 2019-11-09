Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами
Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни не позволили ввезти в Беларусь четыре Opel с видоизмененными VIN-номерами.
Как сообщает Брестская таможня, в октябре и ноябре эти машины ввозились жителями Брестской и Гомельской областей из Польши через пограничный пункт «Варшавский мост».
Во время таможенного контроля были обнаружены признаки изменения номеров. Экспертиза показала, что номера действительно подделаны.
В отношении людей, которые ввозили иномарки, начаты административные процессы. Автомобили изъяты до решения суда.
Месяцем ранее в Беларуси за три дня удалось выявить 8 машин с перебитыми VIN-номерами.
Это были дорогостоящие иномарки – подробности здесь.