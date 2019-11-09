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Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами

09 ноября 2019 09:27
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Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни не позволили ввезти в Беларусь четыре Opel с видоизмененными VIN-номерами. 

Как сообщает Брестская таможня, в октябре и ноябре эти машины ввозились жителями Брестской и Гомельской областей из Польши через пограничный пункт «Варшавский мост». 

Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами-1

Фото: Брестская таможня 

Во время таможенного контроля были обнаружены признаки изменения номеров. Экспертиза показала, что номера действительно подделаны. 

Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами-4

Фото: Брестская таможня 

В отношении людей, которые ввозили иномарки, начаты административные процессы. Автомобили изъяты до решения суда. 

Месяцем ранее в Беларуси за три дня удалось выявить 8 машин с перебитыми VIN-номерами.

Это были дорогостоящие иномарки – подробности здесь

# Таможня Беларуси # происшествия

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