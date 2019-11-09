В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек

Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов.

По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был выходной. Он возвращался домой и увидел дым. Сотрудник МЧС немедленно сообщил коллегам о пожаре, а затем решил разведать обстановку в здании и проник внутрь через окно.