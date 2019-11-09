В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек
Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов.
По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был выходной. Он возвращался домой и увидел дым. Сотрудник МЧС немедленно сообщил коллегам о пожаре, а затем решил разведать обстановку в здании и проник внутрь через окно.
В помещении находились супруги и их совершеннолетний сын. Спасатель поочерёдно вынес их всех на свежий воздух. Госпитализация никому не потребовалась.
Подоспевшие подразделения МЧС потушили пожар. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, имущество внутри дома.
Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении.
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