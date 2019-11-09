Прямой эфир

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек

09 ноября 2019 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 ноября около двух ночи в Петриковском районе произошёл пожар в одном из жилых домов. 

По сведениям МЧС Беларуси, в субботу у спасателя был выходной. Он возвращался домой и увидел дым. Сотрудник МЧС немедленно сообщил коллегам о пожаре, а затем решил разведать обстановку в здании и проник внутрь через окно. 

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек-1

Фото: МЧС Беларуси 

В помещении находились супруги и их совершеннолетний сын. Спасатель поочерёдно вынес их всех на свежий воздух. Госпитализация никому не потребовалась. 

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек-4

Фото: МЧС Беларуси 

Подоспевшие подразделения МЧС потушили пожар. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, имущество внутри дома. 

В Петриковском районе работник МЧС стал очевидцем пожара и спас трёх человек-7

Фото: МЧС Беларуси 

Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении. 

На неделе в Ивацевичском районе мужчина спас на пожаре соседского ребёнка. 

Гражданин вскрыл входную дверь и вынес мальчика на улицу – здесь подробности

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры
09 ноября 2019 06:33

В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры

В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья
08 ноября 2019 14:05

В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья

Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты
08 ноября 2019 11:14

Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты