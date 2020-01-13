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В Лидском районе двое мужчин подозреваются в убийстве женщины

13 января 2020 10:53
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Новости Беларуси. В деревне Тарново Лидского района двое мужчин убили женщину и расчленили её тело. 

Как сообщает БЕЛТА, 3 января местный житель обратился к участковому и сказал, что несколькими неделями ранее пропала его 41-летняя сожительница. 

Правоохранитель начал выяснять, кто видел женщину в последний раз. Владелец одного из домовладений, находящихся поблизости от деревни, признался участковому, что вместе с приятелем совершил убийство. 

В конце декабря 2019 года на хуторе подозреваемые выпивали вместе с женщиной. В какой-то момент вспыхнула ссора, в ходе которой женщина, по предварительной версии, была задушена. Тело погибшей фигуранты вынесли на улицу и расчленили. 

Части тела, свою одежду, одежду женщины и топор, использовавшийся для расчленения, мужчины сожгли. Тело было помещено в мешок и закопано в мелиоративном канале в нескольких километрах от дома. 

Второй подозреваемый отрицал причастность к преступлению, поэтому в числе прочих рассматривалась версия самооговора. 

Место происшествия осматривалось более 30 часов. В итоге на глубине около метра в мёрзлой земле в канаве с использованием экскаватора было обнаружено тело. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц». Подозреваемые задержаны. 37-летний мужчина уже становился фигурантом за разбой и причинение тяжких телесных повреждений. 49-летний гражданин ранее судим не был. 

Расследование продолжается. Назначено проведение более 20 экспертиз, которые помогут установить обстоятельства преступления. 

В начале января в Минске в Свислочи была обнаружена сумка с человеческими останками.

В убийстве подозревался иностранец, который некоторое время жил с женщиной (здесь подробности). 

# Убийство # происшествия

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