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В Минской области 11-летняя девочка заряжала в ванной телефон и погибла

13 января 2020 08:43
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Новости Беларуси. 11 января в Минской области в квартире одного из домов погибла маленькая девочка. 

Как сообщает Следственный комитет, 11-летняя школьница была найдена отцом в ванной комнате без признаков жизни. Прибывшая СОГ обнаружила на теле погибшей повреждения, характерные для электротравмы. 

В помещении находился удлинитель, к которому было подключено зарядное устройство мобильника. Проверяются все возможные версии случившегося. Наиболее вероятная причина произошедшего – нарушение правил безопасности. 

Будет проведена судмедэкспертиза. 

# Гибель детей # происшествия

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