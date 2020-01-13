В Минской области 11-летняя девочка заряжала в ванной телефон и погибла

Новости Беларуси. 11 января в Минской области в квартире одного из домов погибла маленькая девочка.

Как сообщает Следственный комитет, 11-летняя школьница была найдена отцом в ванной комнате без признаков жизни. Прибывшая СОГ обнаружила на теле погибшей повреждения, характерные для электротравмы.

В помещении находился удлинитель, к которому было подключено зарядное устройство мобильника. Проверяются все возможные версии случившегося. Наиболее вероятная причина произошедшего – нарушение правил безопасности.

Будет проведена судмедэкспертиза.