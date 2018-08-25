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В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар

25 августа 2018 13:33
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Новости Беларуси. Тем временем в Лидском районе уже четвертые сутки тушат торфяной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар-1

Ближайший населенный пункт находится всего в двух километрах. Однако угрозы для жителей нет. Ситуацию отслеживают с воздуха – с помощью беспилотников.

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар-4

Это позволяет оперативно реагировать на обстановку. Во время одного из полетов был обнаружен еще один очаг. На месте развернут мобильный пункт управления. Работают около полутора сотен человек и 24 единицы техники.

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар-7

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар-9

В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар-11

# Пожары # происшествия # Фотофакт

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