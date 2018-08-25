В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар

Новости Беларуси. Тем временем в Лидском районе уже четвертые сутки тушат торфяной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайший населенный пункт находится всего в двух километрах. Однако угрозы для жителей нет. Ситуацию отслеживают с воздуха – с помощью беспилотников.