В Лидском районе 4-ые сутки тушат торфяной пожар

Новости Беларуси. Тем временем в Лидском районе уже четвертые сутки тушат торфяной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тем временем в Лидском районе уже четвертые сутки тушат торфяной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ближайший населенный пункт находится всего в двух километрах. Однако угрозы для жителей нет. Ситуацию отслеживают с воздуха – с помощью беспилотников.
Это позволяет оперативно реагировать на обстановку. Во время одного из полетов был обнаружен еще один очаг. На месте развернут мобильный пункт управления. Работают около полутора сотен человек и 24 единицы техники.