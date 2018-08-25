Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе

Новости Беларуси. Крупный пожар тушат в Столинском районе. Площадь возгорания составляет 100 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении задействованы около сотни человек, наземная техника и авиация. Вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 МЧС Беларуси направились на место ЧП 25 августа утром. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Незатушенная сигарета – самая вероятная версия.