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Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе

25 августа 2018 12:21
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Новости Беларуси. Крупный пожар тушат в Столинском районе. Площадь возгорания составляет 100 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе-1

Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе-3

В тушении задействованы около сотни человек, наземная техника и авиация. Вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 МЧС Беларуси направились на место ЧП 25 августа утром. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Незатушенная сигарета – самая вероятная версия.

Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе-6

Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе-8

Более сотни человек на земле и прикрытие с воздуха. Крупный пожар тушат в Столинском районе-10

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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