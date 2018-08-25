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Более 100 взяток: на рынок в Бобруйске год допускалось непроверенное мясо

25 августа 2018 13:04
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух работников лаборатории ветеринарно-санитарного учреждения «Бобруйская городская ветеринарная станция».  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, правонарушители обвиняются в совершении преступлений против интересов службы по статьям «Получение взятки, группой лиц, по предварительному сговору» и «Бездействие должностного лица».  

Во время расследования стало известно, что фигуранты с января 2017 года по январь 2018 года на регулярной основе принимали взятки, позволяя продавать на рынке в Бобруйске мясо и мясную продукцию, которые не прошли санэкспертизу.  

Всего выявлено более 100 случаев получения взяток в сумме около 1800 рублей.  

Фигуранты содержатся под стражей. На их собственность наложен арест.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

# Коррупция # происшествия

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