Более 100 взяток: на рынок в Бобруйске год допускалось непроверенное мясо

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух работников лаборатории ветеринарно-санитарного учреждения «Бобруйская городская ветеринарная станция».

Как сообщает УСК по Могилёвской области, правонарушители обвиняются в совершении преступлений против интересов службы по статьям «Получение взятки, группой лиц, по предварительному сговору» и «Бездействие должностного лица».

Во время расследования стало известно, что фигуранты с января 2017 года по январь 2018 года на регулярной основе принимали взятки, позволяя продавать на рынке в Бобруйске мясо и мясную продукцию, которые не прошли санэкспертизу.

Всего выявлено более 100 случаев получения взяток в сумме около 1800 рублей.

Фигуранты содержатся под стражей. На их собственность наложен арест.

Уголовное дело передано в прокуратуру.