В Барановичах водитель Audi пытался скрыться от правоохранителей. Машине прострелили колёса

Управлявший легковушкой человек проигнорировал сигнал сотрудников ГАИ. Вместо этого водитель увеличил скорость и поехал в сторону агрогородка Мир Барановичского района.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25 августа внимание следивших за безопасностью на дороге правоохранителей привлекла Audi. Инспекторы ГАИ решили остановить иномарку и проверить водителя на предмет опьянения.

Новости Беларуси. В Барановичах водитель и пассажир Audi пытались скрыться от сотрудников ГАИ. Их задержали.

Правоохранители начали преследование. При помощи громкой связи они требовали остановить транспортное средство, но Audi продолжила ускоряться. Инспекторы предупредили, что будут вынуждены использовать табельное оружие. Человек за рулём не реагировал.

Инспектор ДПС выстрелил в воздух, предупреждая в последний раз, после чего прострелил оба задних колеса. Когда иномарка остановилась, из неё выбежали два гражданина, надеясь скрыться.

В ходе розыска по месту жительства в а.г. Мир был задержан 20-летний водитель Audi. Через некотрое время в лесном массиве обнаружили 21-летнего пассажира той же машины. В выдыхаемом им воздухе было 2, 1 промилле алкоголя.

В отношении водителя составлено 4 административных протокола.

Зимой 2018 года в Пинском районе для остановки нетрезвого водителя Ford Sierra применялось табельное оружие.