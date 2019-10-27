В Светлогорске девушка забралась на парапет и с трёх метров упала в реку

По сведениям МЧС Беларуси, о попавшей в беду гражданке сообщил мужчина. Прибывшие к указанному месту спасатели увидели девушку, которая находилась в той части реки, где глубина доходит до трёх метров.

Новости Беларуси. 27 октября около часа ночи в Светлогорске женщина упала в реку Березина.

С использованием верёвки и штурмовой лестницы пострадавшая была извлечена из воды. После осмотра спасённая была доставлена в больницу с переохлаждением.

Предварительно установлено, что девушка забралась на парапет, который разделяет тротуар и реку. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в воду с высоты трёх метров.

Весной 2019 года подросток хотел прокатиться на велосипеде по парапету.