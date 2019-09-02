В Лиде женщина упала в 6-метровый колодец

Новости Беларуси. В Лиде женщина упала в колодец.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 1 сентября. Очевидец сообщил, что на частном подворье в колодец упала 37-летняя женщина. На вызов направились работники районного отдела по ЧС.
Глубина колодца составляла около шести метров. Женщина доставала воду, потянулась за ведром, не удержала равновесие и упала.
Была установлена лестница, один из спасателей надел специальное снаряжение и опустился вниз. При помощи спасательной веревки пострадавшая была извлечена.
Женщину доставили в медучреждение с диагнозом общее переохлаждение.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В августе в Миорском районе пенсионерка хотела набрать воды и упала в 4-метровый колодец (читать далее).