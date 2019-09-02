В Лиде женщина упала в 6-метровый колодец

Новости Беларуси. В Лиде женщина упала в колодец.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 1 сентября. Очевидец сообщил, что на частном подворье в колодец упала 37-летняя женщина. На вызов направились работники районного отдела по ЧС.

Глубина колодца составляла около шести метров. Женщина доставала воду, потянулась за ведром, не удержала равновесие и упала.