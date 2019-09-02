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В Лиде женщина упала в 6-метровый колодец

02 сентября 2019 09:12
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Новости Беларуси. В Лиде женщина упала в колодец.    

По информации МЧС, происшествие случилось утром 1 сентября. Очевидец сообщил, что на частном подворье в колодец упала 37-летняя женщина. На вызов направились работники районного отдела по ЧС.  

Глубина колодца составляла около шести метров. Женщина доставала воду, потянулась за ведром, не удержала равновесие и упала.  

В Лиде женщина упала в 6-метровый колодец-1

Фото: МЧС

Была установлена лестница, один из спасателей надел специальное снаряжение и опустился вниз. При помощи спасательной веревки пострадавшая была извлечена.  

Женщину доставили в медучреждение с диагнозом общее переохлаждение.  

Устанавливаются обстоятельства случившегося.    

В августе в Миорском районе пенсионерка хотела набрать воды и упала в 4-метровый колодец (читать далее).  

# Падение с высоты # происшествия

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