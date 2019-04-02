Житель Иваново случайно выпил чистящее средство для машины

Новости Беларуси. Днём 1 апреля в Иваново в результате несчастного случая погиб мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, в 15:40 в центральную районную больницу обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около сорока минут назад он по ошибке выпил чистящее средство для машины.

Гражданина экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «химический ожог пищевода». Спасти жизнь пациента не удалось, он скончался через полчаса.

Зимой 2019 года в Борисовском районе семейная пара и гость отравились «незамерзайкой».