Прямой эфир

Житель Иваново случайно выпил чистящее средство для машины

02 апреля 2019 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 1 апреля в Иваново в результате несчастного случая погиб мужчина.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, в 15:40 в центральную районную больницу обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около сорока минут назад он по ошибке выпил чистящее средство для машины.  

Гражданина экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «химический ожог пищевода». Спасти жизнь пациента не удалось, он скончался через полчаса.  

Зимой 2019 года в Борисовском районе семейная пара и гость отравились «незамерзайкой».  

Оба мужчины погибли – подробности здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Копыльском районе юноша забрался на опору ЛЭП и погиб
02 апреля 2019 09:17

В Копыльском районе юноша забрался на опору ЛЭП и погиб

На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно
02 апреля 2019 08:52

На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно

В Лиде умер учащийся 10 класса отделения тяжёлой атлетики
02 апреля 2019 07:21

В Лиде умер учащийся 10 класса отделения тяжёлой атлетики