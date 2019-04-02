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В Копыльском районе юноша забрался на опору ЛЭП и погиб

02 апреля 2019 09:17
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Новости Беларуси. Вечером 1 апреля в населённом пункте Гулевичи Копыльского района молодой парень забрался на опору ЛЭП и получил удар током.  

Как сообщает ГПО «Белэнерго», 23-летний и 22-летний жители агрогородка Тимковичи приехали в Гулевичи на личном авто. Машину и мобильники они оставили в полукилометре от ЛЭП.  

Далее ребята подошли к опоре воздушной линии 10 тысяч вольт, и один из них поднялся по подкосу угловой опоры к проводам, где его ударило током.  

Второй парень вызвал скорую, однако прибывшие к месту происшествия медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.  

Выясняются детали случившегося и зачем молодые люди подошли к энергообъекту.  

Осенью 2019 года в Костюковичах рыбака ударило током.  

Мужчина поднёс удочку близко к проводам под напряжением – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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