Прямой эфир

В лесу Осиповичского района пойман сбежавший 6 сентября страус

09 сентября 2018 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 сентября из птичьего приюта «Охрана природы» сбежал страус. Птицу нашли в лесу в Осиповичском районе.  

Как сообщает БЕЛТА, изловить беглеца помогли люди, которые видели птицу и рассказывали об этом. Первая очевидец заметила страусообразное в Минской области. Вторая девушка видела нелетающую птицу в Осиповичском районе.  

Сотрудники птичьего приюта приехали к указанному месту, где нашли и поймали страуса. Животное вернули домой. По словам директора частного природоохранного учреждения, птица устала, она испугана и немного обезвожена. Тем не менее, страус уже ест.  

ЧПУ «Охрана природы» было основано в 2013 году. Приют занимается лечением, реабилитацией и возвратом диких птиц в естественную среду обитания. Если пернатое по каким-либо причинам нельзя вернуть в природу, оно остаётся под опекой. Что касается страусов, то их в приюте содержат в коммерческих целях. Страусят и яйца взрослых птиц этого вида продают, а вырученные средства направляются на содержание птиц-инвалидов.  

Летом 2018 года в Минске на территории детского сада поймали питона.  

Владелец рептилии был оштрафован на 490 рублей – подробности здесь.  

# Человек и животные # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве
09 сентября 2018 13:31

Трёх подростков, которые сбежали из могилёвского СПТУ, обнаружили на стройке в Москве

В Борисовском районе произошёл пожар в жилом доме. Хозяйке помогли выбраться сын и сосед
09 сентября 2018 10:04

В Борисовском районе произошёл пожар в жилом доме. Хозяйке помогли выбраться сын и сосед

Разыскивается пропавший в Минске 33-летний житель агрогородка Лесной
09 сентября 2018 09:39

Разыскивается пропавший в Минске 33-летний житель агрогородка Лесной