В лесу Осиповичского района пойман сбежавший 6 сентября страус

Новости Беларуси. 6 сентября из птичьего приюта «Охрана природы» сбежал страус. Птицу нашли в лесу в Осиповичском районе.

Как сообщает БЕЛТА, изловить беглеца помогли люди, которые видели птицу и рассказывали об этом. Первая очевидец заметила страусообразное в Минской области. Вторая девушка видела нелетающую птицу в Осиповичском районе.

Сотрудники птичьего приюта приехали к указанному месту, где нашли и поймали страуса. Животное вернули домой. По словам директора частного природоохранного учреждения, птица устала, она испугана и немного обезвожена. Тем не менее, страус уже ест.

ЧПУ «Охрана природы» было основано в 2013 году. Приют занимается лечением, реабилитацией и возвратом диких птиц в естественную среду обитания. Если пернатое по каким-либо причинам нельзя вернуть в природу, оно остаётся под опекой. Что касается страусов, то их в приюте содержат в коммерческих целях. Страусят и яйца взрослых птиц этого вида продают, а вырученные средства направляются на содержание птиц-инвалидов.

Летом 2018 года в Минске на территории детского сада поймали питона.