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В Борисовском районе произошёл пожар в жилом доме. Хозяйке помогли выбраться сын и сосед

09 сентября 2018 10:04
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Новости Беларуси. Вечером 8 сентября загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района.  

Как сообщает Минское ОУМЧС, когда спасатели прибыли к месту пожара, из окон здания шёл дым.  

В момент возгорания дома в нём были муж и жена. 68-летний мужчина вышел наружу самостоятельно. Женщине помогли покинуть горящее здание сын, который живёт в той же деревне, и сосед. Гражданка не пострадала.  

В результате произошедшего выгорела комната.  

Причина пожара выясняется.  

Летом 2018 года в Речице загорелся дом, жильцов которого спасли соседи. 

Соседями оказались сотрудник МЧС и его бывший коллега – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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