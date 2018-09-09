В Борисовском районе произошёл пожар в жилом доме. Хозяйке помогли выбраться сын и сосед

Новости Беларуси. Вечером 8 сентября загорелся дом в деревне Гливин Борисовского района.

Как сообщает Минское ОУМЧС, когда спасатели прибыли к месту пожара, из окон здания шёл дым.

В момент возгорания дома в нём были муж и жена. 68-летний мужчина вышел наружу самостоятельно. Женщине помогли покинуть горящее здание сын, который живёт в той же деревне, и сосед. Гражданка не пострадала.

В результате произошедшего выгорела комната.

Причина пожара выясняется.

Летом 2018 года в Речице загорелся дом, жильцов которого спасли соседи.