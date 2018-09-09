Разыскивается пропавший в Минске 33-летний житель агрогородка Лесной

Новости Беларуси. 7 сентября пропал житель агрогородка Лесной Минского района Каравай Игорь Сергеевич.

Как сообщает ПСО «Ангел», 33-летний мужчина проживает на улице Александрова, дом 6. В пятницу днём он находился на улице Сурганова 66, откуда уехал на машине Pegeout 806 серебристого цвета и пропал. На передних колёсах автомобиля нет колпаков. Номер транспортного средства – 4910 MI-5.

Приметы мужчины: рост 180 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка.

Гражданин был одет в полосатую майку ярких цветов, комбинезон камуфляжного цвета, сланцы.

Пропавший разыскивается, если у вас есть о нём какая-либо информация, обратитесь по телефонам: (8033) 666-68-56, (8033) 666-60-33 либо 102.