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Разыскивается пропавший в Минске 33-летний житель агрогородка Лесной

09 сентября 2018 09:39
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Новости Беларуси. 7 сентября пропал житель агрогородка Лесной Минского района Каравай Игорь Сергеевич.  

Как сообщает ПСО «Ангел», 33-летний мужчина проживает на улице Александрова, дом 6. В пятницу днём он находился на улице Сурганова 66, откуда уехал на машине Pegeout 806 серебристого цвета и пропал. На передних колёсах автомобиля нет колпаков. Номер транспортного средства – 4910 MI-5.  

Приметы мужчины: рост 180 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка.  

Гражданин был одет в полосатую майку ярких цветов, комбинезон камуфляжного цвета, сланцы.  

Пропавший разыскивается, если у вас есть о нём какая-либо информация, обратитесь по телефонам: (8033) 666-68-56, (8033) 666-60-33 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Каравай Игорь

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