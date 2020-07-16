В лесу на 15-летнюю девочку упало спиленное дерево. Подросток погиб

Новости Беларуси. Трагический случай в лесу. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в местном лесничестве. Здесь шла заготовка леса, очередное спиленное дерево упало на проходящего в тот момент подростка.

Известно, что девушка шла по лесной дороге в наушниках. От полученных травм она скончалась на месте.