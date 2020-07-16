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В лесу на 15-летнюю девочку упало спиленное дерево. Подросток погиб

16 июля 2020 07:44
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Новости Беларуси. Трагический случай в лесу. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесу на 15-летнюю девочку упало спиленное дерево. Подросток погиб-1

ЧП произошло в местном лесничестве. Здесь шла заготовка леса, очередное спиленное дерево упало на проходящего в тот момент подростка.

Известно, что девушка шла по лесной дороге в наушниках. От полученных травм она скончалась на месте.

В лесу на 15-летнюю девочку упало спиленное дерево. Подросток погиб-4

Следователи с участием эксперта осмотрели место происшествия, изъята документация по ведению работ. Возбуждено уголовное дело. 

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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