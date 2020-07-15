Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами
Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как оказалось, россияне познакомилась в интернете. Женщина сняла в Минске жилье – для себя и своего кавалера – и арендовала автомобиль. Оплачивала развлечения.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Когда заявительница уснула в арендованной машине, молодой человек похитил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении. В сумке находились документы, платежные карты, мобильный телефон, 200 белорусских рублей и более 160 тысяч российских рублей.
Вора удалось задержать на автовокзале. Вместе с похищенными вещами 33-летний мужчина собирался уехать в Москву.