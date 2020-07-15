Прямой эфир

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами

15 июля 2020 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, россияне познакомилась в интернете. Женщина сняла в Минске жилье – для себя и своего кавалера – и арендовала автомобиль. Оплачивала развлечения.

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами-1

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Когда заявительница уснула в арендованной машине, молодой человек похитил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении. В сумке находились документы, платежные карты, мобильный телефон, 200 белорусских рублей и более 160 тысяч российских рублей.

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами-4

Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами-6

Вора удалось задержать на автовокзале. Вместе с похищенными вещами 33-летний мужчина собирался уехать в Москву.

# Кража # происшествия # Наталья Ганусевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии
15 июля 2020 15:03

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе
15 июля 2020 12:00

В Гродно парень на гироскутере столкнулся с Volkswagen на пешеходном переходе

СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело
15 июля 2020 11:29

СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело