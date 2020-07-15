Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Задержан мужчина, который похитил у своей спутницы сумку с деньгами

Новости Беларуси. Чувство ради наживы. Пара из России приехала в Минск, чтобы отдохнуть. Но мужчина обокрал свою спутницу и скрылся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, россияне познакомилась в интернете. Женщина сняла в Минске жилье – для себя и своего кавалера – и арендовала автомобиль. Оплачивала развлечения.