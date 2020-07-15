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Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

15 июля 2020 15:03
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Новости Беларуси. Авария на МКАД. В районе съезда на Колядичи легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии-1

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии-3

Тягач возвращался в крайнюю правую полосу после опережения другого большегруза. В этот момент его попытался опередить автомобиль Volvo. С ним и столкнулся грузовик. Машину отбросило на Volkswagen.

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии-6

Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии-8

В происшествии разбирается ГАИ. Автоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии. К слову, в ДТП никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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