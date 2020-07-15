Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

Новости Беларуси. Авария на МКАД. В районе съезда на Колядичи легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тягач возвращался в крайнюю правую полосу после опережения другого большегруза. В этот момент его попытался опередить автомобиль Volvo. С ним и столкнулся грузовик. Машину отбросило на Volkswagen.