Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе съезда на Колядичи. Ищут очевидцев аварии

Новости Беларуси. Авария на МКАД. В районе съезда на Колядичи легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария на МКАД. В районе съезда на Колядичи легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Тягач возвращался в крайнюю правую полосу после опережения другого большегруза. В этот момент его попытался опередить автомобиль Volvo. С ним и столкнулся грузовик. Машину отбросило на Volkswagen.
В происшествии разбирается ГАИ. Автоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии. К слову, в ДТП никто не пострадал.