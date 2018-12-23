В Лепельском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик Hyundai
Новости Беларуси. 23 декабря около шести утра в Лепельском районе произошла авария.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний витеблянин за рулём Renault Laguna двигался по трассе М-3. На 152 км иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик Hyundai.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В ДТП травмы получил водитель легковушки, мужчина госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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