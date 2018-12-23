В Лепельском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик Hyundai

Новости Беларуси. 23 декабря около шести утра в Лепельском районе произошла авария.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний витеблянин за рулём Renault Laguna двигался по трассе М-3. На 152 км иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик Hyundai.