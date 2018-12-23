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В Лепельском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик Hyundai

23 декабря 2018 07:52
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Новости Беларуси. 23 декабря около шести утра в Лепельском районе произошла авария.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний витеблянин за рулём Renault Laguna двигался по трассе М-3. На 152 км иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик Hyundai.  

В Лепельском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик Hyundai-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В ДТП травмы получил водитель легковушки, мужчина госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.  

В Лепельском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик Hyundai-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На неделе под Минском произошла авария с участием перевозившего танк тягача.  

Повреждены семь автомобилей – здесь подробнее.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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