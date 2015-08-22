В Лепельском районе неизвестные выкопали 1,5 тонны картофеля

Новости Беларуси. Ночные копатели. В Лепельском районе владельцам личного подсобного хозяйства неизвестные помогли собрать урожай. С приусадебного участка украдено полторы тонны картофеля. Воры позарились на самый элитный сорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без лопаты под покровом ночи неизвестные помогли семье Захаренок избавится от излишней продукции. Полторы тонны картофеля исчезли за одну-две ночи.

Владимир Захаренок, владелец личного подсобного хозяйства:

Определили, что работала группа из четырех человек – две женщины, двое мужчин. Скорее всего, затаривали они в бананки, потому что следов ведер нет. Машиной легковой было три рейса. Определили место разворота. Три рейса делали, вывозили картофель.

Причем выкопали самый элитный сорт. С гектара он дает урожайность до 700 центнеров. Супруги Захаренок по весне специально проращивали семенной картофель и высаживали его вручную.

Людмила Захаренок, владелица личного подсобного хозяйства:

Чувство потерянности. Кажется все, все бросим это все. Зачем это нам надо? Хозяин нашелся другой на наши труды, на наши мозоли кровавые. Я хожу сама не своя. Даже кушать себе готовить не хочу. Я не могу подойти, мне так тяжело. Я даже не могу сказать. Как можно прийти? Это безбожники.

Зачем ворам столько картошки, неизвестно. Заготавливать впрок этот сорт в августе еще рано. Драники жарить? Тоже вряд ли – таким объемом накормить можно весь Лепель. Потому что свежая картошка в маленьких городах и деревнях есть почти на каждом приусадебном участке. Впрочем, воруют и оттуда. Конечно, не в таких количествах.

Анастасия Бут, СТВ:

Ночные воры позарились не только на картошку. Они еще прогулялись по этому полю. Капусту они не срезали, а ломали. Всего с поля исчезло около 50 кочанов.

Александр Колиниченко, заместитель начальника Лепельского РОВД:

В настоящее время проводится по данному материалу проверка. Находится у нас на рассмотрении в отделении уголовного розыска. Установлен круг подозреваемых лиц, которых проводится отработка. В ближайшее время материалы будут переданы в УСК для правовой оценки.

Вскоре будет возбуждено уголовное дело по факту кражи. И тому, кто сказал «пойдем копать картошку», и тому, кто согласился и пошел, будет грозить до трех лет лишения свободы.