При пожаре в одной из многоэтажек Гродно погиб 5-летний мальчик

Новости Беларуси. В Гродно жертвой пожара стал пятилетний мальчик. Трагическое происшествие случилось 19 августа поздно вечером. Загорелась трехкомнатная квартира на седьмом этаже в одном из новых микрорайонов областного центра.

Первыми тревогу забили соседи, они услышали крики хозяйки о помощи. До приезда пожарных жильцы попытались самостоятельно открыть дверь и войти внутрь. Правда, из-за сильного и едкого дыма все попытки проникнуть в квартиру не увенчались успехом.

Раиса Маинина, очевидец:

Мы услышали крики, выглянули в окно. В окне была женщина, сильно кричала, что пожар, что не может открыть дверь, что не знает где ее ребенок. Мы сразу побежали к квартире, там уже много собралось соседей. Пытались выломать двери. Пожарные вывели хозяйку и вынесли мальчика на руках. У хозяйки была голова вся разбита, говорила, что падала. Было такое шоковое состояние. И мальчика сразу унесли.

На месте ЧП работали сразу шесть подразделений МЧС и бригада скорой помощи. Войдя в задымленную квартиру, спасатели обнаружили хозяйку и ее пятилетнего сына. Мальчик уже не подавал признаков жизни. Медики на месте констатировали смерть ребенка. У женщины остались еще двое несовершеннолетних детей, в момент ЧП их не было дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Микьянец, заместитель начальника центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС:

Женщину разбудил автономный пожарный извещатель. Мать и ребенок в момент пожара находились в разных комнатах. Очаг возгорания был найден в третьей комнате. В результате пожара уничтожен диван, повреждены предметы мебели и телевизор, а также закопчены стены и потолок в квартире. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняют специалисты.