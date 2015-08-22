Наводнение в Индии: погибли не менее 10 человек, пострадали 700 тысяч

Новости Индии. Не менее 10 человек погибли и 700 тысяч пострадали в результате наводнения в Индии. Из берегов выходят реки, затоплены тысячи деревень, уничтожены посевы. Сотни людей остаются отрезанными от земли и ожидают эвакуации.

Причиной наводнения стали муссонные дожди.

В ближайшее время ливни на северо-востоке страны продолжатся. Спасательные команды и службы ликвидации последствий стихийных бедствий приведены в состояние повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.