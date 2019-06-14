В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево

Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка.
Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, женщина отвлеклась от вождения и выехала на встречную полосу. Затем иномарка оказалась в кювете и наехала на дерево.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В результате ДТП пострадали водитель и 70-летнняя пассажирка Land Rover.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Еще одно столкновение с деревом произошло в мае 2019 года в Лунинецком районе.
Водитель Opel находился в нетрезвом состоянии – здесь подробности.