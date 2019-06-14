В Лельчицком районе водитель на Land Rover врезалась в дерево

Новости Беларуси. 13 июня в Лельчицком районе 42-летняя водитель Land Rover направлялась в город Житковичи по дороге Приболовичи – Горка.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, женщина отвлеклась от вождения и выехала на встречную полосу. Затем иномарка оказалась в кювете и наехала на дерево.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП пострадали водитель и 70-летнняя пассажирка Land Rover.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома