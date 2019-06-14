В Бресте сотрудники ГАИ преследовали пьяного водителя без прав

Новости Беларуси. В Бресте в результате погони задержан пьяный водитель без прав.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ночью 14 июня внимание наряда ДПС привлекла Audi. Находившаяся в иномарке компания попыталась заговорить с милиционерами. Правоохранители заподозрили, что водитель пьян.

Сотрудники ГАИ включили маячки и потребовали остановить авто. Их просьбу проигнорировали. Инспекторы начали преследование машины, которая пыталась скрыться на большой скорости. При этом водитель грубо нарушал правила дорожного движения. Далее наряд ДПС включил звуковые сигналы и по громкой связи призывал Audi остановиться.

После задержания была установлена личность подозреваемого. Нетрезвым водителем оказался 27-летний житель Брестского района. Согласно экспертизе, в крови водителя содержалось 2,85 промилле алкоголя. Прав на вождение у молодого человека не было.

По факту нарушения составлено шесть административных протоколов в отношении водителя.

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