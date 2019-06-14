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Безопасности людей ничто не угрожает. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта

14 июня 2019 13:32
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Новости Беларуси. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта для пассажиров.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в ходе осмотра бесхозной сумки запрещённых устройств и веществ обнаружено не было, там находились личные вещи. Безопасности людей ничто не угрожает.  

Безопасности людей ничто не угрожает. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта-1

Фото: twitter.com/GUVD_Minsk  

Как уточняет Минский метрополитен в Twitter, движение поездов было восстановлено в 16:03. В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.  

Ранее стало известно, что в 15:17 «Октябрьская» была закрыта.  

Причиной этого стала бесхозная сумка – здесь подробности.  

# Минское метро # происшествия # Фотофакт

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