Безопасности людей ничто не угрожает. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в ходе осмотра бесхозной сумки запрещённых устройств и веществ обнаружено не было, там находились личные вещи. Безопасности людей ничто не угрожает.

Как уточняет Минский метрополитен в Twitter, движение поездов было восстановлено в 16:03. В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее стало известно, что в 15:17 «Октябрьская» была закрыта.