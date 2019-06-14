Безопасности людей ничто не угрожает. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта

Новости Беларуси. Станция метро «Октябрьская» вновь открыта для пассажиров.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в ходе осмотра бесхозной сумки запрещённых устройств и веществ обнаружено не было, там находились личные вещи. Безопасности людей ничто не угрожает.
Фото: twitter.com/GUVD_Minsk
Как уточняет Минский метрополитен в Twitter, движение поездов было восстановлено в 16:03. В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
Ранее стало известно, что в 15:17 «Октябрьская» была закрыта.
Причиной этого стала бесхозная сумка – здесь подробности.