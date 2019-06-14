Станция метро «Октябрьская» закрыта из-за бесхозной сумки

Новости Беларуси. 14 июня на станции метро «Октябрьская» была найдена бесхозная сумка, из-за чего станция временно закрыта.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, на месте инцидента работает сапёрно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация граждан, усилены меры безопасности.

Информацию также подтвердил Минский метрополитен на своей странице в Twitter.

«В 15:17 станция временно закрыта для посадки и высадки пассажиров для проведения соответствующих действий. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сумку сработал металлодетектор.