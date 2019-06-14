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Станция метро «Октябрьская» закрыта из-за бесхозной сумки

14 июня 2019 12:48
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Новости Беларуси. 14 июня на станции метро «Октябрьская» была найдена бесхозная сумка, из-за чего станция временно закрыта.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, на месте инцидента работает сапёрно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация граждан, усилены меры безопасности.  

Информацию также подтвердил Минский метрополитен на своей странице в Twitter.  

«В 15:17 станция временно закрыта для посадки и высадки пассажиров для проведения соответствующих действий. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.  

Отмечается, что на сумку сработал металлодетектор.  

# ЧП # происшествия

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