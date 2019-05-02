В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний житель аг. Рубель Столинского района двигался Opel Vectra по автодороге аг. Лунин – аг. Богдановка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В определённый момент машину занесло, после чего автомобиль оказался в кювете, а затем Opel наехал на дерево. В аварии пострадал 23-летний пассажир, житель аг. Богдановки.
По факту ДТП проводится проверка.
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