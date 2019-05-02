Прямой эфир

В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево

02 мая 2019 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний житель аг. Рубель Столинского района двигался Opel Vectra по автодороге аг. Лунин – аг. Богдановка.  

В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В определённый момент машину занесло, после чего автомобиль оказался в кювете, а затем Opel наехал на дерево. В аварии пострадал 23-летний пассажир, житель аг. Богдановки.  

По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Могилёве Mazda въехала в забор частного дома. 

Водитель получил ушиб правого локтя и грудной клетки – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Берёзовке женщина вытолкнула в окно жаловавшуюся на жизнь соседку
02 мая 2019 09:13

В Берёзовке женщина вытолкнула в окно жаловавшуюся на жизнь соседку

В Пуховичском районе девочка поехала в лес на велосипеде и заблудилась
02 мая 2019 07:54

В Пуховичском районе девочка поехала в лес на велосипеде и заблудилась

В Витебске 29-летний мужчина на скутере врезался в троллейбус
02 мая 2019 07:47

В Витебске 29-летний мужчина на скутере врезался в троллейбус