В Лунинецком районе нетрезвый водитель на Opel врезался в дерево

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний житель аг. Рубель Столинского района двигался Opel Vectra по автодороге аг. Лунин – аг. Богдановка.

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе нетрезвый водитель иномарки врезался в дерево.

В определённый момент машину занесло, после чего автомобиль оказался в кювете, а затем Opel наехал на дерево. В аварии пострадал 23-летний пассажир, житель аг. Богдановки.

По факту ДТП проводится проверка.

На неделе в Могилёве Mazda въехала в забор частного дома.