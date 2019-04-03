10 литров в минуту. На станции «Осиповичи» случилась утечка соляной кислоты

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, об обнаружении струйной течи из транспортной железнодорожной цистерны, которая направлялась на станцию Могилёв II, сообщил путевой обходчик. Скорость истечения составляла примерно 10 литров в минуту.

Новости Беларуси. Днём 2 апреля спасателям стало известно об утечке соляной кислоты на станции «Осиповичи».

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС установили, что течь находилась возле проводов высокого напряжения, поэтому цистерну ёмкостью 65 кубических метров доставили в отстойник станции «Осиповичи-3» для ремонта.

На повреждённое место был наложен чопик, затем – бандаж. На пролитую кислоту, чтобы она не испарялась, была наложена пенная подушка. После этого воздух был проверен на превышение ПДК вредных веществ в воздухе, норма нарушена не была.

Примерно через два часа груз был отправлен к месту назначения. Движение поездов на станции не приостанавливалось, никто не пострадал.

Зимой 2019 года в Светлогорске спасатели устраняли течь в ж/д цистерне.