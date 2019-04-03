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10 литров в минуту. На станции «Осиповичи» случилась утечка соляной кислоты

03 апреля 2019 08:14
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Новости Беларуси. Днём 2 апреля спасателям стало известно об утечке соляной кислоты на станции «Осиповичи».  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, об обнаружении струйной течи из транспортной железнодорожной цистерны, которая направлялась на станцию Могилёв II, сообщил путевой обходчик. Скорость истечения составляла примерно 10 литров в минуту.  

10 литров в минуту. На станции «Осиповичи» случилась утечка соляной кислоты -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС установили, что течь находилась возле проводов высокого напряжения, поэтому цистерну ёмкостью 65 кубических метров доставили в отстойник станции «Осиповичи-3» для ремонта.  

10 литров в минуту. На станции «Осиповичи» случилась утечка соляной кислоты -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

На повреждённое место был наложен чопик, затем – бандаж. На пролитую кислоту, чтобы она не испарялась, была наложена пенная подушка. После этого воздух был проверен на превышение ПДК вредных веществ в воздухе, норма нарушена не была.  

10 литров в минуту. На станции «Осиповичи» случилась утечка соляной кислоты -7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Примерно через два часа груз был отправлен к месту назначения. Движение поездов на станции не приостанавливалось, никто не пострадал.  

Зимой 2019 года в Светлогорске спасатели устраняли течь в ж/д цистерне.  

Бензин капал со скоростью 41 капля в минуту – здесь подробнее.  

# Белорусская железная дорога # происшествия # Фотофакт

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