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В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери

23 января 2019 17:13
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Новости Беларуси. Домушник завелся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери-1

Человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения одной из многоэтажек.

В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери-4

На записи видно, что он нажимает на кнопки лифта без перчаток, но тут же протирает поверхность, видимо, чтобы не оставить следов. Украдено ничего не было, поэтому жильцы в милицию решили не сообщать. Но правоохранители все же изучают информацию.

В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери-7

# Кража # происшествия # Фотофакт

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