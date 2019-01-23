В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери

Человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения одной из многоэтажек.

На записи видно, что он нажимает на кнопки лифта без перчаток, но тут же протирает поверхность, видимо, чтобы не оставить следов. Украдено ничего не было, поэтому жильцы в милицию решили не сообщать. Но правоохранители все же изучают информацию.