В Лаосе разбился самолет с министрами на борту. Погибли 17 человек

Новости мира. ЧП в Лаосе. На севере страны разбился самолет. На борту находились высокопоставленные чиновники, среди которых министр обороны, министр общественной безопасности и мэр столицы страны. По последним данным, погибли 15 человек. Всего на момент ЧП в лайнере было 18 пассажиров. Самолет направлялся на военный парад. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Глава белорусского государства в связи с гибелью представителей руководства Лаоса в авиакатастрофе выразил соболезнования Президенту этой страны Тюммали Сайнясону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 19.30 17.05.2014

По последним данным, погибли 17 человек. Всего на момент ЧП в лайнере было 20 пассажиров и членов экипажа. Самолет направлялся на военный парад и не долетел до взлетно-посадочной полосы всего несколько километров. Причины катастрофы пока устанавливаются.