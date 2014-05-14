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В Турции объявлен трехдневный траур - погибли 205 шахтеров

14 мая 2014 11:20
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Новости Турции. В Турции объявлен трехдневный национальный траур в связи с трагедией на угольной шахте. По последним данным, погибли 205 человек. Сотни до сих пор остаются под завалами.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Чтобы избежать отравления заблокированных под землей горняков угарным газом, в шахту закачивается кислород.

Всего в момент взрыва в ней находились 787 человек. Более 360 горняков уже выбрались на поверхность.

ЧП произошло на западе страны накануне вечером. Причиной аварии могло стать короткое замыкание, которое привело к взрыву и пожару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Взрыв в Турции # Фотофакт # Турция

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