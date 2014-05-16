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В Гомеле обнаружен тайный склад наркодиллеров. Изъято 28 мешков семян мака

16 мая 2014 11:17
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Новости Беларуси. Крупная партия семян мака изъята в Гомеле. Оперативники обнаружили тайный склад наркодиллеров. Там хранилось 28 мешков общим весом почти в 700 килограммов. По оперативной информации сырье предназначалось для распространения среди наркоманов.

К слову, из одного килограмма семян мака получается около 20 доз наркотика.

Из изъятого сырья можно было приготовить около 14 тысяч инъекций.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к нелегальному бизнесу. Проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики # Жан Кодеба

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