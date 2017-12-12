В Берестовицком районе пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену

Новости Беларуси. В Берестовицком районе мужчина поджег свою бывшую жену.
По информации МВД, инцидент произошел 11 декабря в обед. 60-летний мужчина, который ранее был судим, облил бензином и поджег бывшую жену, с которой они проживали вместе. Происшествие случилось после совместного распития алкоголя.
57-летняя женщина была госпитализирована. Пенсионера задержали.
Возбуждено уголовное дело.
В конце ноября резонансный случай произошел в Ляховичах.
Мужчина хотел специально заразить ВИЧ-инфекцией бывшую жену – здесь подробнее.