«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии

Новости Латвии. Мы продолжаем следить за ситуацией с природными пожарами в Латвии. Уже третьи сутки помощь в борьбе с огнем оказывает и белорусский экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 июля вертолет МЧС сбросил 200 тонн воды. В небе авиаторы работали 9,5 часов. Ситуацию осложнил сильнейший ветер, из-за которого возникли новые очаги. На земле работают сотни пожарных и добровольцев, но поддержка с воздуха просто необходима: без авиации масштаб бедствия обрел бы катастрофический характер. Сегодня белорусский Ми-8 вновь приступил к тушению.

Тадеуш Курсевич, командир экипажа, начальник авиации МЧС:

Вчера, 27 числа, работать начали в восемь часов утра и закончили только в девять часов вечера. Работать было вчера очень сложно из-за очень сильного порывистого ветра. Возникали новые очаги пожара, раздувались ветром. К тому же где-то в километрах 60 от этого пожара поступила информация о возникновении нового пожара.

Сегодня ветер уже потише. Вчера без авиации ничего не получилось бы, так как в некоторых местах работу могла выполнить только авиация. Мы сейчас снова приступаем к работе.