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«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии

28 июля 2018 12:09
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Новости Латвии. Мы продолжаем следить за ситуацией с природными пожарами в Латвии. Уже третьи сутки помощь в борьбе с огнем оказывает и белорусский экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии-1

27 июля вертолет МЧС сбросил 200 тонн воды. В небе авиаторы работали 9,5 часов. Ситуацию осложнил сильнейший ветер, из-за которого возникли новые очаги. На земле работают сотни пожарных и добровольцев, но поддержка с воздуха просто необходима: без авиации масштаб бедствия обрел бы катастрофический характер. Сегодня белорусский Ми-8 вновь приступил к тушению.

«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии-4

Тадеуш Курсевич, командир экипажа, начальник авиации МЧС:
Вчера, 27 числа, работать начали в восемь часов утра и закончили только в девять часов вечера. Работать было вчера очень сложно из-за очень сильного порывистого ветра. Возникали новые очаги пожара, раздувались ветром. К тому же где-то в километрах 60 от этого пожара поступила информация о возникновении нового пожара.

«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии-7

Сегодня ветер уже потише. Вчера без авиации ничего не получилось бы, так как в некоторых местах работу могла выполнить только авиация. Мы сейчас снова приступаем к работе.

«Мы снова приступаем к работе»: белорусский экипаж продолжает тушить лесные пожары в Латвии-10

Вертолет Ми-8 МЧС Беларуси отправился в Латвию по поручению главы государства. В тушении пожаров в Талсинском крае задействована также местная авиация и литовский вертолет.

# Пожар # происшествия # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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