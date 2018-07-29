По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусов потрясла новость о жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трагедия произошла 20 июля. 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина познакомился в баре с двумя местными жительницами, пригласил их домой. В квартире одну он убил ножом, вторую – молотком. Девушки смогли дозвониться в милицию, но неверно назвали адрес, поэтому предотвратить преступление не удалось. Подозреваемый сейчас находится под стражей. В Бобруйске в ванной одной из квартир обнаружены тела двух женщин. Подозреваемый задержан Почему девушки решили отправиться ночью домой к незнакомому мужчине, мы точно не узнаем. В мотивах преступления предстоит разобраться следователям. Ну а нам, журналистам, ничего не остается, как констатировать факт. И попытаться выяснить, какая она – ночная жизнь райцентра.

Юрий Прокопенко, корреспондент:

На часах 10 вечера. В городе начинается другая, ночная жизнь. Компаниями, парами, редко поодиночке люди идут отдохнуть после трудовой недели в рестораны и на дискотеки. Видеосъемка в таких заведениях без разрешения администрации запрещена. Но мы попробуем. Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске

Задача отдает авантюрой – познакомиться с девушками и продолжить общение в домашней обстановке.

Молодежь тусуется возле ночного клуба, но внутрь не заходит. По слухам, сегодня здесь хорошо отдохнуть не получится. Идем в другое место.

Юрий Прокопенко:

Местные подсказали отличное заведение. Здесь гостиница, ресторан и бар. Публика самая разношерстная. Но самое главное – она есть.

Живая музыка, полумрак – все располагает к приятному общению. С помощью бутылочки шампанского удается познакомиться с очаровательными девушками, но дальше разговоров дело не идет. Судя по всему, наш оператор оказался замечен.

А здесь мы уже стали свидетелями мужских разборок. Кавалеры не поделили даму. Конфликт интересов решает ОМОН. За ночь наряд приезжал сюда дважды.

Теперь ночь обещает быть томной, но уже за дверьми ресторана. Внутрь нам больше нельзя.

Юрий Прокопенко:

Как-то пока девушки не клюют. Но вот вышли две, вроде бы симпатичные. Попробую еще раз, попытка не пытка.

Фразы типа «вашей маме зять не нужен» или «а вы случайно солнцем не подрабатываете» – гарантированный провал. Наш способ – легенда одинокого предпринимателя, приехавшего из ближнего зарубежья по делам в командировку. Грустная история о неразделенной любви, желании все забыть и начать сначала. Благо, деньги есть.

Перед Юлей, которая тоже не поддалась на соблазн, пришлось раскрыть карты. Потому и согласилась объяснить мотивы отказа.

Юрий Прокопенко:

Юля, когда отдыхаете в ресторане, на дискотеке, как часто к вам подходят мужчины, знакомятся и потом предлагают поехать домой? Юлия:

Подходят постоянно и предлагают. Я не иду, конечно. Я иду не «снимать» мужчин, а просто отдыхать, а потом вернуться домой. Но все нам в эту ночь улыбнулась удача. А точнее, девушка по имени Ольга. Алкоголь в голове и цветок розы в руке стали решающими аргументами.

Юрий Прокопенко:

Может быть, ко мне? Ольга:

Нет. Юрий Прокопенко:

К вам? Ольга:

Да.

Юрий Прокопенко:

Оль, спасибо большое за согласие. Вы мне тоже очень понравились. Но я на работе, а еще и женат. Советую вам отдыхать дома. Лицо мы ваше не снимаем. Спокойной ночи.

На месте корреспондента СТВ вполне мог оказаться другой мужчина. И совсем другое продолжение истории. Ольга села в такси и уехала домой. Мы проконтролировали.