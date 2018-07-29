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По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ

29 июля 2018 17:10
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Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусов потрясла новость о жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Трагедия произошла 20 июля. 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина познакомился в баре с двумя местными жительницами, пригласил их домой. В квартире одну он убил ножом, вторую – молотком. Девушки смогли дозвониться в милицию, но неверно назвали адрес, поэтому предотвратить преступление не удалось. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

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Почему девушки решили отправиться ночью домой к незнакомому мужчине, мы точно не узнаем. В мотивах преступления предстоит разобраться следователям. Ну а нам, журналистам, ничего не остается, как констатировать факт. И попытаться выяснить, какая она – ночная жизнь райцентра.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -1

Юрий Прокопенко, корреспондент:
На часах 10 вечера. В городе начинается другая, ночная жизнь. Компаниями, парами, редко поодиночке люди идут отдохнуть после трудовой недели в рестораны и на дискотеки. Видеосъемка в таких заведениях без разрешения администрации запрещена. Но мы попробуем.

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По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -4

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -6

Задача отдает авантюрой – познакомиться с девушками и продолжить общение в домашней обстановке.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -9

Молодежь тусуется возле ночного клуба, но внутрь не заходит. По слухам, сегодня здесь хорошо отдохнуть не получится. Идем в другое место.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -12

Юрий Прокопенко:
Местные подсказали отличное заведение. Здесь гостиница, ресторан и бар. Публика самая разношерстная. Но самое главное – она есть.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -15

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -17

Живая музыка, полумрак – все располагает к приятному общению. С помощью бутылочки шампанского удается познакомиться с очаровательными девушками, но дальше разговоров дело не идет. Судя по всему, наш оператор оказался замечен.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -20

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -22

А здесь мы уже стали свидетелями мужских разборок. Кавалеры не поделили даму. Конфликт интересов решает ОМОН. За ночь наряд приезжал сюда дважды.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -25

Теперь ночь обещает быть томной, но уже за дверьми ресторана. Внутрь нам больше нельзя.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -28

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -30

Юрий Прокопенко:
Как-то пока девушки не клюют. Но вот вышли две, вроде бы симпатичные. Попробую еще раз, попытка не пытка.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -33

Фразы типа «вашей маме зять не нужен» или «а вы случайно солнцем не подрабатываете» – гарантированный провал. Наш способ – легенда одинокого предпринимателя, приехавшего из ближнего зарубежья по делам в командировку. Грустная история о неразделенной любви, желании все забыть и начать сначала. Благо, деньги есть.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -36

Перед Юлей, которая тоже не поддалась на соблазн, пришлось раскрыть карты. Потому и согласилась объяснить мотивы отказа.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -39

Юрий Прокопенко:
Юля, когда отдыхаете в ресторане, на дискотеке, как часто к вам подходят мужчины, знакомятся и потом предлагают поехать домой?

Юлия:
Подходят постоянно и предлагают. Я не иду, конечно. Я иду не «снимать» мужчин, а просто отдыхать, а потом вернуться домой.

Но все нам в эту ночь улыбнулась удача. А точнее, девушка по имени Ольга. Алкоголь в голове и цветок розы в руке стали решающими аргументами.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -42

Юрий Прокопенко:
Может быть, ко мне?

Ольга:
Нет.

Юрий Прокопенко:
К вам?

Ольга:
Да.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -45

Юрий Прокопенко:
Оль, спасибо большое за согласие. Вы мне тоже очень понравились. Но я на работе, а еще и женат. Советую вам отдыхать дома. Лицо мы ваше не снимаем. Спокойной ночи.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -48

На месте корреспондента СТВ вполне мог оказаться другой мужчина. И совсем другое продолжение истории. Ольга села в такси и уехала домой. Мы проконтролировали.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -51

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -53

Юрий Прокопенко:
На часах половина пятого. Рассвет уж близок. Ночная жизнь в городе останавливается. Бары, рестораны, дискотеки пустеют. Кто ищет, тот найдет. К сожалению, этой поговоркой можно подытожить наш эксперимент.

По следам резонансного преступления в Бобруйске или как мужчины знакомятся с женщинами в ночных заведениях? Эксперимент СТВ -56

# Эксперимент # происшествия # Юрий Прокопенко # Фотофакт

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