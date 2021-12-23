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В крови 2 промилле алкоголя. Бесправник на Volkswagen спровоцировал аварию на МКАД

23 декабря 2021 14:44
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Новости Беларуси. Пьяный бесправник спровоцировал аварию на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 49-летний мужчина на автомобиле Volkswagen двигался по кольцевой со стороны Тимирязева в направлении Притыцкого.  

В крови 2 промилле алкоголя. Бесправник на Volkswagen спровоцировал аварию на МКАД-1

Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с Toyota, которая ехала впереди. От удара транспортное средство отбросило на разделительное ограждение. Volkswagen оказался в кювете. В результате водитель этого автомобиля был доставлен в больницу. В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Установлено, что он уже неоднократно лишался прав за езду в нетрезвом виде.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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