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В Червенском районе Volkswagen протаранил стоящий возле жилого дома внедорожник. Пострадал водитель

23 декабря 2021 14:43
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Новости Беларуси. В деревне Чернова Червенского района Volkswagen протаранил внедорожник Toyota, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Червенском районе Volkswagen протаранил стоящий возле жилого дома внедорожник. Пострадал водитель-1

30-летний водитель легковушки неправильно выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Его машина влетела в стоящую возле жилого дома Toyota.

В Червенском районе Volkswagen протаранил стоящий возле жилого дома внедорожник. Пострадал водитель-4

В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы и был госпитализирован. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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