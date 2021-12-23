В Червенском районе Volkswagen протаранил стоящий возле жилого дома внедорожник. Пострадал водитель

Новости Беларуси. В деревне Чернова Червенского района Volkswagen протаранил внедорожник Toyota, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

30-летний водитель легковушки неправильно выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Его машина влетела в стоящую возле жилого дома Toyota.