В Кричевском районе молния попала в гараж: в огне уничтожены сразу три автомобиля

Новости Беларуси. В Кричевском районе молния одним ударом уничтожила сразу три автомобиля. Дело в том, что разряд угодил в гараж, после чего он загорелся. Хозяин в этот момент находился рядом. Сам он не пострадал, чего не скажешь о его автопарке. И машины, и само здание выгорели дотла.

Впрочем, это не первые проделки непогоды в Могилевской области. Буквально накануне ураган похозяйничал в Бобруйске. Ветер сносил крыши с домов, срывал рекламные щиты и ломал деревья.

Повторения такого сценария синоптики пока не обещают, но и обнадеживать не торопятся. Ближайшие дни станут дождливыми, прогремят грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.