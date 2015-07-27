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Ураган в Бобруйске: затопленные дороги, поваленные щиты и вырванные с корнем деревья

27 июля 2015 10:36
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Новости Беларуси. Затопленные дороги, поваленные щиты и вырванные с корнем деревья. Могилевская область приходит в себя после разгула стихии. По Бобруйску накануне прошелся настоящий ураган. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Такого натиска не выдерживали даже металлические щиты. Один из них оторвался от бетонной основы.

Шесть домов остались без крыш. К счастью, никто не пострадал. Неприятностей прибавил и ливень. Улицы города вплавь пересекать, может, и не пришлось, но проехать автомобили могли далеко не везде.

Впрочем, синоптики и сегодня обнадеживать не торопятся и передают оранжевый уровень опасности. Во многих регионах страны грозы, сильные ливни и порывистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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