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Мужчина, угнавший из минского торгового центра зоомобиль в виде медведя, задержан

27 июля 2015 18:00
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Новости Беларуси. Злостный грабитель пойман. Минская милиция задержала угонщика детского зоомобиля. Ранее мы рассказывали об этом вопиющем случае, который произошел в мае 2015 года.

Камеры видеонаблюдения в торговом центре запечатлели, как злоумышленник, разговаривая по мобильному, присел на детский электромобиль. Покатавшись по фойе, на «медвежонке» он проследовал к выходу из торгового центра, после – на улицу, а затем и вовсе скрылся.

Сейчас же парень задержан, однако он так не смог рассказать, где оставил косолапого друга, ссылаясь на большое количество выпитого, и согласился возместить материальный ущерб владельцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кража

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