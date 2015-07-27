Мужчина, угнавший из минского торгового центра зоомобиль в виде медведя, задержан

Новости Беларуси. Злостный грабитель пойман. Минская милиция задержала угонщика детского зоомобиля. Ранее мы рассказывали об этом вопиющем случае, который произошел в мае 2015 года.

Камеры видеонаблюдения в торговом центре запечатлели, как злоумышленник, разговаривая по мобильному, присел на детский электромобиль. Покатавшись по фойе, на «медвежонке» он проследовал к выходу из торгового центра, после – на улицу, а затем и вовсе скрылся.

Сейчас же парень задержан, однако он так не смог рассказать, где оставил косолапого друга, ссылаясь на большое количество выпитого, и согласился возместить материальный ущерб владельцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.