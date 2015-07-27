Неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию банка в центре Львова

Новости Украины. В центре Львова прогремел взрыв. По предварительной информации, неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию банка. В Министерстве внутренних дел факт взрыва подтвердили, однако более детальная информация пока уточняется.

Тем временем под массированный обстрел попал центральный район Донецка. Ударом снаряда разбит супермаркет, повреждены жилые и административные здания. Серьезной атаке подвергся поселок Александровка. Там зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

Неспокойно и в других регионах страны. Наблюдатели ОБСЕ попали под минометный обстрел. Действия развернулись на территории Луганской области. Всего за минувшие сутки на Донбассе режим прекращения огня нарушен около 30 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.